Gemeenteambtenaar draagt mooiste hoed op Waregem Koerse: paard met manen in de wind KOEN MOREAU en RUTGER LIEVENS

27 augustus 2019

21u31 0 Erpe-Mere Jasmine Van Laethem, ambtenaar bij de dienst Stedenbouw van de gemeente Erpe-Mere, is duidelijk een talentvolle hoedenmaakster.

Nadat ze in 2017 bij haar eerste bezoek aan Waregem Koerse met haar eigen creatie de prijs voor derde mooiste hoed binnenhaalde, verbeterde ze nu die prestatie met een eerste prijs in de Willy Naessens Hat Trophy. “Dit keer koos ik voor uets extravaganter: een hoed geïnspireerd op een paard met de manen in de wind”, vertelt ze. Een hoek die opviel en in de smaak viel. De hoek werd uitverkozen tot mooiste hoed.

“Een hele eer gevolgd door een rit vooraan in de koets met Willy Naessens. Net iets leuker dan het zitje op de tweede rij vorige keer”, lacht ze. De overwinning levert Jasmien ook een mooi juweel en een cadeaubon van 1.000 euro voor het goede doel op. “Dat geld schenk ik net als vorige keer aan de plaatselijke afdeling van Welzijnsschakel Ommekeer.”