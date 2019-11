Gemeente zoekt concessionaris voor foyer cultuurhuis EMotia Koen Moreau

08 november 2019

05u55 1 Erpe-Mere De officiële inschrijvingsperiode voor gegadigden die de foyer/cafetaria van het nieuwe cultuurhuis EMotia vooraan op het domein Steenberg in Erpe-Mere willen uitbaten is gestart.

Gegadigden die voor een originele invulling kiezen voor de ruime verbruiksruimte van 196 vierkante meter met aansluitende keuken van 44 m² hebben daarbij een streepje voor. “De kandidaten worden beoordeeld op verschillende criteria. Het belangrijkste daarvan is het concept”, vertelt Ina Bal, directeur van het nieuwe cultuurhuis. Eveneens van belang, maar minder zwaar doorwegend, is het bedrag dat de uitbater op tafel wil leggen om de uitbating te mogen doen.

Zware eisen legt de gemeente niet op. “We vragen enkel dat de foyer een uur voor, tijdens de pauze en een uur na voorstellingen geopend is, maar hopen oprecht dat geïnteresseerden voor een veel ruimere bedieningsperiode kiezen waardoor EMotia ook op dagen en momenten zonder voorstellingen een aangename trekpleister is.”

Terras met zicht op Steenbergvijver

Dergelijke voorstellen zullen zonder twijfel extra gequoteerd worden al is dat niet meteen goed nieuws voor de uitbater van de cafetaria van sporthal Steenberg en andere horeca zaken in de buurt van Steenberg. Voor een ruimere uitbating is het grote, vanuit de foyer via een schuifraam bereikbare, terras van 150 vierkante meter met zicht op de Steenbergvijver zonder twijfel een troef. Nadeel is dan weer dat de foyer de centrale toegang is voor alle activiteiten, ook die van de muziekacademie, in het cultuurhuis.

De nieuwe uitbater krijgt in elk geval een mooie start. Hij of zij moet dan wel zelf voor los meubilair en uitrusting zorgen, maar krijgt daarvoor iets terug. “In ruil voor de financiële inspanningen die de uitbater moet leveren, dient hij het eerste jaar geen vergoeding te bepalen.” Geïnteresseerden die de uitbating vanaf maart 2020 voor een periode van negen jaar op zich willen nemen, vinden alle details op de gemeentelijke website www.erpe-mere.be/foyer.