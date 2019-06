Gemeente zet 43 speelpleinanimatoren in: toch

75 procent dagen (bijna) volledig volzet KOEN MOREAU

13 juni 2019

17u36 0 Erpe-Mere Ouders van kinderen tussen 3 en 12 jaar die nog geen opvang gevonden hebben, kunnen deze zomer alvast niet meer rekenen op de speelpleinwerking van Tweeper of de sportkampen van Erpe-Mere. Drie weken voor de start van de speelpleinzomer is meer dan de helft van de speelpleindagen volzet.

Ondanks een indrukwekkend team van 43 animatoren en 2 jobstudenten om te poetsen is de maximale capaciteit van 115 kinderen per speelpleindag al bereikt voor meer dan de helft van de 30 speelpleindagen in de periode van maandag 8 juli tot en met vrijdag 23 augustus. Voor een kwart van deze periode zijn er minder dan 10 plaatsen beschikbaar. Concreet gaat het om maandag 22 juli, woensdag 24 juli, donderdag 1 augustus, vrijdag 2 augustus, woensdag 7 augustus, woensdag 21 augustus en vrijdag 23 augustus. Ook de verschillende sportkampen tussen 28 juli en 30 augustus zijn intussen bijna allemaal volzet.

Enige speelpleindagen waarvoor ouders zich voorlopig niet al te veel zorgen moeten maken zijn woensdag 31 juli, maandag 5 augustus, vrijdag 9 augustus, maandag 12 augustus, woensdag 14 augustus en maandag 19 augustus. Voor die dagen zijn er nog meer dan 10 beschikbare opvangplaatsjes. Wie zijn kind nog wil inschrijven, doet dat dan best zo snel mogelijk via http://webshop.erpe-mere.be. De veel ruimere beschikbaarheden die daar aangegeven staan, neem je helaas best met een korreltje zout.

“We doen ons uiterste best, maar zijn helaas slachtoffer van ons eigen succes en we botsen op de beschikbare capaciteit van zowel onze locatie als van ons aantal beschikbare monitoren. Enerzijds door onze lage prijzen en anderzijds doordat er nogal wat onterechte inschrijvingen zijn uit zekerheid waarvan de kinderen uiteindelijk niet komen opdagen”, reageert schepen Tom Van Keymolen (CD&V). De man benadrukt wel dat met wachtrijen gewerkt wordt. “We kijken wat mogelijk is, passen voortdurend aan.” Dat ouders in de kou blijven staan, bestrijdt Van Keymolen. “Er zijn nog heel wat privé-initiatieven die voetbalkampen, tenniskampen en andere kampen organiseren.”