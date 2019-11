Gemeente wil niet meer (zo veel) betalen voor titel ‘Dorp van de Ronde’ Koen Moreau

15u58 0 Erpe-Mere Het is helemaal niet zeker of Erpe-Mere de komende jaren nog de titel ‘Dorp van de Ronde’ zal dragen. “Een som van 12.500 euro ophoesten voor de vijf minuutjes dat de renners door onze gemeente rijden, is veel geld”, aldus burgemeester Hugo De Waele (CD&V).

Definitief ‘neen’ zegt Erpe-Mere nochtans niet. “We deden een tegenvoorstel, maar kregen nog geen reactie”, vult schepen Johan Van Vaerenbergh (CD&V) aan. Dat de gemeente de 12.500 euro plots te duur vindt, is merkwaardig. ”In het verleden hebben we die som steeds bekostigd door de verkoop van VIP-kaarten, maar die verkoop liep steeds moeilijker. Vorig jaar bleven we met een beperkt aantal kaarten over. Gelukkig konden we argumenteren dat we de voorgaande jaren meer dan het vereiste aantal kaarten verkocht hadden.”

“Over het algemeen neemt de interesse – de doortocht is niet nieuw meer - ook af”, argumenteert Van Vaerenbergh. Om die reden deed Erpe-Mere organisator Flanders Classics een tegenvoorstel. “Omdat we niet willen dat de belastingbetaler moet opdraaien voor ‘De Ronde’ hebben we voorgesteld om in plaats van 75 kaarten deze keer slechts 40 kaarten te verkopen.” Een reactie kwam er voorlopig nog niet. De verplichte verkoop van 12.500 euro aan VIP-kaarten is overigens niet de enige kost van de doortocht. Naast de kost van politie weegt de inrichting en subsidiëring van de verschillende feestzones eveneens door.