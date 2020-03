Gemeente wil geen nieuwe appartementen meer in landelijke zones Koen Moreau

03 maart 2020

18u10 0 Erpe-Mere In navolging van de buren van Aalst en Lede wil Erpe-Mere overgaan tot een afbakening van gebieden waar nog appartementen kunnen komen.

Een ingreep die Erpe-Mere als noodzakelijk ziet. “We vrezen dat projectontwikkelaars door de reeds geldende regelgeving in Aalst meer en meer zullen inzetten op projecten in de buurgemeenten en dat willen we vermijden”, aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Reinold De Vuyst (N-VA).

De man benadrukt wel dat horizontaal gelaagde woningen waarbij een gewoon woonhuis in twee wordt gesplitst voor bijvoorbeeld ouders beneden en de jongere generaties op het verdiep wel welkom zijn. “Die aanpak zijn we heel genegen omdat het toelaat dat generaties voor elkaar zorgen.”

In welke zones precies nog appartementen zullen mogen komen is nog niet duidelijk. “De nabije aanwezigheid van openbaar vervoer en winkels zullen in elk geval een belangrijke factor zijn.”

Qua parkeerplaatsen wordt de norm wellicht eveneens aangepast. “Momenteel eisen we 1,5 plaats per woongelegenheid. Mogelijk zullen we dat op twee brengen met een uitzondering van locaties vlakbij bijvoorbeeld het station van Burst waar één plaats misschien volstaat.”

