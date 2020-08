Gemeente weigert vergunningen voor garages achteraan in tuin: “Lange opritten beperken insijpeling regenwater” Koen Moreau

06 augustus 2020

18u49 0 Erpe-Mere De aanhoudende en steeds vaker voorkomende droogte zorgt voor een wijziging in de vergunningspolitiek voor de bouw van (losstaande) garages in Erpe-Mere.

“Bij recente aanvragen hebben we steeds verplicht de garage zo dicht mogelijk bij de straat in te planten. Op die manier vermijden we opritten van 30 meter die volledig verhard zijn en waardoor de absorptiecapaciteit beperkt wordt”, vertelt schepen Reinold De Vuyst (N-VA).

Eerder opperde Reinout Janssens van Sterk! al om aannemer te verplichten bij bouwwerken opgepompt water ter beschikking te stellen. Groen vraagt dan weer de opmaak van een regenwaterplan. “Betere infiltratie, hergebruik van hemelwater, behouden van moerassen en aanplanten van vergroening moeten prioriteit krijgen”, aldus gemeenteraadslid Patrick De Swaef.