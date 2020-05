Gemeente verhoogt waarde Unizo-kadobon met 25%: in maximaal scenario 1.125.000 euro omzet voor lokale economie Koen Moreau

08 mei 2020

14u31 0 Erpe-Mere Na een recent burgemeestersoverleg en de belofte van centen via intercommunale SOLvA van uit het Streekoverleg creëert de gemeente Erpe-Mere dan toch extra zuurstof voor gezinnen en handelaars.

“In eerste instantie wilden we niet mee doen in het opbod van allerhande coronabonnen, maar gezien de recente evolutie besloten we toch iets te doen”, vertelt schepen van lokale economie Gerda Van Steenberge (N-VA). In tegenstelling tot tal van andere gemeenten roept Erpe-Mere geen nieuw systeem in het leven.

Meer dan 130 handelaars

“Sinds 2015 verdeelt de lokale Unizo-afdeling samen met onze gemeente geschenkbonnen die intussen bij meer dan 130 handelaars - waaronder tal van voedingswinkels en warenhuizen - inwisselbaar zijn. We hoefden het warm water dus niet opnieuw uit te vinden en konden tevens het geld om een nieuw systeem op poten te zetten uitsparen”, aldus de schepen.

Tot 25 euro per gezin

De financiële tussenkomst heeft bovendien een dubbel doel. “We steunen enerzijds de gezinnen en anderzijds stimuleren we het winkelen in onze eigen gemeente.” Dat gebeurt door voor elke online aangekochte kadobon van 20 euro – met een maximum van vijf bonnen per gezin - een extra bon van 5 euro te schenken. Voor die extra bon(nen) moet je wel geduld hebben tot 2021.

Levering in 2021

“De actie is van toepassing op alle online aangekochte bonnen tot en met 31 december van dit jaar met een waarde van 20 euro. Pas nadien kunnen we lijsten trekken op die aankopen en kijken dat we maximum vijf bonnen per gezin opsturen”, aldus Van Steenberge. Een praktische oplossing die mogelijk wel diegenen zonder internet zoals senioren en mensen met hoge nood in de kou laat staan.

Ook in gemeentehuis

“Dat is uiteraard niet de bedoeling. Zodra het gemeentehuis open is, zal ook het verkooppunt daar actief zijn waardoor medewerkers kunnen helpen met het online bestellen.” Met 9.000 gezinnen en maximum 25 euro per gezin riskeert de rekening voor Erpe-Mere op te lopen tot 225.000 euro. “Dat is het beste of slechtste geval, maar liever dit dan ondernemingen die failliet gaan. Bovendien hopen we via de belastingen een deel van onze bonnen terug te recupereren.”

Handelaars die nog niet aangesloten zijn, kunnen zich - ook zonder Unizo-lidmaatschap - nog registreren. Bonnen kopen kan op www.unizo-erpe-mere.be/kadobon/online-bestellen. Het volstaat het formulier in te vullen, te verzenden en het overeenkomstige bedrag via bankoverschrijving te betalen. Fietsers en wandelaars kunnen dankzij de kadobon-inruilpunten fiets/wandelroutes overigens nog extra bonnen verdienen.