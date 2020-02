Gemeente trots op eigen sportieve talenten Koen Moreau

04 februari 2020

07u46 0 Erpe-Mere Heel wat sportievelingen uit Erpe-Mere verschenen voor de huldiging van de sportkampioenen en sportlaureaten in het gemeentelijk administratief centrum Steenberg.

“Erpe-Mere is en blijft een talentvijver van sporttalent”, stelde schepen van sport Tom Van Keymolen (CD&V) duidelijk. Alle kampioenen die zich aanmelden werden door de gemeente een tweede keer in de kijker gezet. Verder werden ook via stemming enkele titels voor sportlaureaten gekozen.

In clubverband ging de laureatentitel naar dansvereniging Dance Planet. Verder ging de eer naar de jeugdige zwemmer Keyon De Smaele en atletiekbeoefenaar Marc Desmet. Als sportverdienstelijkheden werden Jan Bauwens, steeds aan de slag als helpende hand bij FC Mere, en Rose Sienaert, vaste waarde achter de toog bij SK Aaigem, in de bloemetjes gezet.