Gemeente test op donderdag 1 oktober BE-Alert: "Om 10 uur versturen we e-mails en telefonische oproepen” Koen Moreau

28 september 2020

15u10 2 Erpe-Mere Het nationale meldsysteem voor incidenten BE-Alert wordt op donderdag 1 oktober getest in Erpe-Mere.

“Om 10.00 uur zullen we e-mails en telefonische oproepen versturen naar al onze inwoners die ingeschreven zijn”, aldus de gemeente. Wie eveneens op de hoogte wil zijn, verwittigd wil worden bij incidenten of wil meetesten kan zich nog registreren via de website www.be-alert.be.