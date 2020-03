Gemeente lanceert platform om vrijwilligers die willen helpen en wie hulp nodig heeft op een veilige en discrete manier met elkaar in contact te brengen Koen Moreau

24 maart 2020

18u51 3 Erpe-Mere In tijden van corona is het belangrijk om een overzicht te krijgen van mensen die nood aan hulp hebben en mensen die op een of andere manier wille helpen.

“Om die reden roepen we iedereen op die hulp kan gebruiken dat te laten weten via www.erpe-mere.be/erpe-merehelpt of tijdens de kantooruren op 053/60.34.90", vertelt schepen Johan Van Vaerenbergh (CD&V). Vervolgens wordt gekeken op welke manier gemeentepersoneel en vrijwilligers kunnen ingeschakeld worden.

“Mensen die willen helpen mogen dat steeds laten weten. Wij behandelen alle hulpvragen en vrijwilligersvoorstellen strikt vertrouwelijk. Best kan je overigens in je directe omgeving van familie, buren en vrienden terecht om hulp te vragen of aan te bieden”, luidt het. Bijkomend voordeel is dat geregistreerde vrijwilligers tussen 8 en 20 uur verzekerd zijn via ‘Vlaanderen helpt.’

Helpen kan overigens op veel manieren. “Sommige mensen hebben nood aan een telefonische babbel, willen tekeningen maken, naar de apotheek gaan, boodschappen doen, de hond uitlaten of mondmaskers maken. Als gemeente zullen we alles verzamelen en bezorgen aan wie er nood aan heeft.”