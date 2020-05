Gemeente houdt alle acht de kerken open: "Sint-Bavokekerk Mere wordt hoofdkerk” Koen Moreau

29 mei 2020

07u32 0 Erpe-Mere Er zijn nog geen plannen om kerken in Erpe-Mere een nieuwe bestemming te geven. Dat blijkt uit de langetermijnvisie die de gemeente voorstelde in haar aangepast kerkenbeleidsplan.

“De acht kerken blijven minstens tot 2024 behouden als gebedsplek, maar kunnen gebruikt worden voor concerten en andere concerten”, aldus burgemeester Hugo De Waele (CD&V). De man bevroeg de parochies en daar ziet men evenmin een herbestemming zitten. “Volgens die mensen is er te weinig parking, maken ze de kerken nog steeds deel uit van het DNA van de gemeente en zijn heel wat kerken en orgels beschermd.” De zondagdiensten door priesters zullen - bij gebrek aan priesters - de komende jaren wel in enkele kerken worden afgeschaft en dat zal binnen enkele jaren ook het geval zijn voor eerste- en plechtige communies. Uitvaarten blijven in principe mogelijk in alle kerken.

Open Vld noemde het plan een “gemiste kans”. “We blijven heel veel geld pompen in acht afzonderlijke kerken terwijl het gebruik echt wel laag is. De efficiëntie is minimaal. Doe meer met met die gebouwen. Ik zal me onthouden”, stelde Ive Callaert. STERK! hamerde op dezelfde nagel. “Niet aan nevenbestemmingen willen denken is onbegrijpelijk en is niet gelijk aan beslissen dat kerken met onmiddellijke ingang moeten gesloten worden”, aldus Reinout Janssens. Vlaams Belang keurde het kerkenbeleidsplan wel goed. “Omdat het een noodzakelijke voorwaarde is om subsidies te krijgen voor het onderhoud van onze kerken”, aldus Guy Van Londersele. Sp.a/Groen keurde het plan om dezelfde reden goed. “Dit belangrijk cultureel erfgoed moet in stand gehouden worden voor de katholieke gemeenschap en iedereen die dat wil”, aldus Anja Vanrobaeys.

Burgemeester Hugo De Waele hield nadien een vurig pleidooi dat het Vlaanderen van vandaag te danken is aan de invloed van de katholieke kerk en wees er op dat veel van zijn vrienden - ook niet-gelovigen - tot rust komen in kerken. “Maar ik betreur dat STERK! dit plan niet wil goedkeuren”, besloot de man de discussie.