Gemeente gooit kerkschatten op straat: Glasraam Sint-Martinuskerk uit 1969 op Bambruggedorp Koen Moreau

05 november 2019

15u45 0 Erpe-Mere Omdat steeds minder mensen in de kerken komen en daar toch schitterende zaken te zien zijn, brengt Erfgoedcel Denderland een prachtig glasraam uit de kerk van Bambrugge naar buiten.

“Het glasraam wordt uiteraard niet letterlijk op straat gelegd, maar we zorgen voor een moderne interpretatie via een projectie waardoor de bevolking als het ware met het kunstobject wordt geconfronteerd”, licht erfgoedconsulent Tom De Ridder toe. In Erpe-Mere werd gekozen voor een glasraam van de Sint-Martinuskerk van Bambrugge dat in 1969 werd gemaakt door atelier Meersman uit Aalst.

“Het beeldt Martinus van Tours uit op zijn paard in felle kleuren. Onderaan zie je een bedelaar. Het glasraam verschilt van traditionele glasramen in compositie, kleurgebruik en algemeen uitzicht. Na vijftig jaar ziet het er nog steeds hedendaags uit. Het is echt een uniek stuk dat op het doksaal aan het oog onttrokken is”, aldus het gemeentebestuur van Erpe-Mere. De allereerste onthulling is op vrijdagavond 8 november om 19 uur op het pleintje voor de kerk van Bambrugge.

“Vooraf en nadien zorgen we voor een gezellige winterfoor. Het gemeentebestuur biedt alle aanwezigen een warm drankje aan. Voor de jongsten onder ons is er animatie voorzien en wie weet komt er ook wel iemand even langs…”, luidt het in de uitnodiging die inwoners van Bambrugge in hun brievenbus vonden.