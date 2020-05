Gemeente Erpe-Mere verwacht minstens 700.000 euro minder belastingopbrengsten omwille van coronacrisis Koen Moreau

18 mei 2020

18u10 0 Erpe-Mere Schepen van financiën Gerda Van Steenberge (N-VA) van Erpe-Mere ziet de inkomsten van de gemeente met minstens 10% dalen omwille van de coronacrisis.

Niet alleen particulieren, winkels en bedrijven worden financieel getroffen door de coronacrisis. Ook de openbare besturen zullen omwille van de lagere inkomsten ook flink minder belastingen innen. “We schatten dat onze inkomsten uit personenbelasting voor onze gemeente daardoor met 10% zullen dalen. Dat komt overeen met 700.000 euro waardoor we zonder twijfel onze financiële toekomstplannen zullen moeten bijsturen”, aldus Van Steenberge.

Een en ander zal dus op termijn moeten herbekeken en bijgestuurd worden. Financiële compensaties voorzag men in Erpe-Mere in eerste instantie niet. “Het is in elk geval niet onze bedoeling om eerst cadeaubons uit te delen en nadien de belastingen te verhogen”, aldus burgemeester Hugo De Waele (CD&V). De beslissing is inmiddels achterhaald. Erpe-Mere werkt met een kortingsysteem voor wie kadobons aankoopt bij Unizo Erpe-Mere en spendeert bij lokale handelaars.