Gemeente Erpe-Mere verbiedt alle evenementen Koen Moreau

12 maart 2020

10u28 18 Erpe-Mere Tal van organisatoren kregen donderdagochtend telefoon van de veiligheidscel van Erpe-Mere met de mededeling dat hun geplande evenementen niet mogen doorgaan.

De gemeente Erpe-Mere besliste om met onmiddellijke ingang alle publieke indoor evenementen te verbieden. Die maatregel geldt ook voor het seniorenrestaurant in de rustoorden. Indoor sportwedstrijden blijven toegelaten, maar dan wel zonder publiek. Bij outdoor evenementen worden sociale netwerkmomenten en drankgelegenheden verboden. Intussen beslisten al tal van sportfederaties om alle (jeugd)wedstrijden en trainingen te schrappen. Dit is onder meer het geval voor basketbal, voetbal en volleybal. Alle maatregelen gelden tot 31 maart.

Een voorlopig overzicht (lijst wordt voortdurend aangevuld):

Tot en met zondag 15/03

- lezing ‘Wat vertelt uw DNA over ons verleden?’ in Cultuurhuis EMotia (vrijdag 13/03)

- bierproefavond Sint Francisschool Erondegem (vrijdag 13/03)

- nacht van de geschiedenis door Heemkundige Kring Erpe-Mere (vrijdag 13/03)

- concert Koninklijke Fanfare Nieuw Leven Aaigem (vrijdag 13 en zaterdag 14/03)

- eetfestijn basketbalclub Black Boys (zaterdag 14 en zondag 15/03)

- finaledag nationale competitie badminton door Badminstonclub Nilston in sporthal Steenberg (zaterdag 14/03)

- optreden Gin Toxic & Uberdope in Cultuurhuis EMotia (zaterdag 14/03)

- planten geboorteboom op Steenberg met gemeente en Gezinsbond (zondag 15/03)

Maandag 16/03 tot en met zondag 22/03

- lentefeest Okra Aaigem met Jaques Lesage in Ontmoetingscentrum Aaigem (dinsdag 17/03)

- concert Jan De Wilde & Vrienden in Cultuurhuis EMotia (woensdag 18/03)

- koffieochtend – kom op tegen kanker (donderdag 19/03)

- eetfestijn scouts Kievit Erpe-Mere (zaterdag 21/03)

- optreden ‘Singhet Fro Mere ontvangt... De Kleine Zingerij’ in Patronaat Mere (zaterdag 21/03)

- eetfestijn lagere school Sint-Jozef Mere (zaterdag 21 en zondag 22/03)

- Breughelfestijn Chiro Jargill Erpe (zaterdag 21 en zondag 22/03)

- filmvoorstelling ‘Adam & Eva’ in Cultuurhuis EMotia (zaterdag 21 en zondag 22/03)

- feest nieuwe inwoners gemeente Erpe-Mere (zondag 22/03)

- eetfestijn Chiro Klim-Op Aaigem (zondag 22/03)

Maandag 25/03 tot en met zondag 29/03

- open sportcafé van het Sport- en beweegplatform in Cultuurhuis EMotia (maandag 23/03)

- spaghettifestijn ten voordele van Think Pink in café De Klok Erondegem (vrijdag 27/03)

- eetfestijn voetbalclub FC Mere (vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29/03)

- opendeurdag Sint-Jozefschool Mere (zaterdag 28/03)

- eetfestijn Funrunners Erpe-Mere (zaterdag 28/03)

- 7de New-Wave Party met Concert ‘Depeche More’ in zaal Torengalm (zaterdag 28/03)

De beslissing is begrijpelijk maar een serieuze aderlating voor de organiserende verenigingen en organisaties. Hopelijk tonen veel mensen zich bereid de financiële steun te behouden zonder tegenprestatie.