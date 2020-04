Gemeente Erpe-Mere stuurt bij: virtuele gemeenteraad semi-publiek door lokale perscorrespondenten toe te laten Koen Moreau

23 april 2020

16u22 6 Erpe-Mere ICT-technisch kan Erpe-Mere de gemeenteraad perfect live tot bij de burger brengen. Het bestuur kiest echter bewust om dat niet te doen. Dat stellen gemeentelijk ICT-verantwoordelijke Kris De Pril, schepen Johan Van Vaerenbergh (CD&V) en gemeenteraadsvoorzitter Wim Lammens (CD&V).

De vergelijking met de buurgemeenten is duidelijk slecht gevallen in Erpe-Mere. “Wij doen alles om het ICT-park van de gemeente draaiend te houden, de pre-teaching van onze twee gemeentescholen te organiseren, de website Erpe-Mere Helpt in de lucht te houden en een virtuele gemeenteraad mogelijk te maken”, reageren ICT-verantwoordelijke Kris De Pril en schepen Johan Van Vaerenbergh (CD&V).

Nooit livestream

Gemeenteraadsvoorzitter Wim Lammens (CD&V) bevestigt. “Een livestream zou inderdaad mogelijk zijn, maar wij wensen ons te houden aan de beslissing die de meerderheid bij het begin van deze legislatuur nam om de raden niet via livestream uit te zenden via Facebook of andere kanalen. Ofschoon de tijden uitzonderlijk zijn, wensen wij ons aan deze beslissing te houden”, aldus de man.

Gesloten deuren

De tussenoplossing die heel wat gemeenten gebruikten om via de pers de openbaarheid deels te waarborgen werd in eerste instantie in Erpe-Mere evenmin weerhouden. “De vergadering van 28 april zal omwille van praktische en veiligheidsredenen achter gesloten deuren (dit is zonder pers en publiek) en virtueel plaatsvinden. Er wordt een audio-opname gemaakt tijdens de zitting; deze opname wordt na de raad op de website van de gemeente geplaatst”, luidde het letterlijk in de officiële uitnodiging.

Niet wettelijk

Een beslissing waarop men intussen terug kwam. Mogelijk gebeurde dat na ons eerder artikel waarin de richtlijn van het Agenschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid aangehaald werd die stelt dat “een zitting die niet openbaar is, niet wettelijk is” en “dat het achteraf online plaatsen van de zitting transparant is, maar de zitting niet openbaar maakt.” Temeer daar schepen Johan Van Vaerenbergh vrijdagnamiddag nog steeds veronderstelde dat zowel publiek als pers niet welkom waren. “Niet omdat onze IT niet bekwaam is, maar wel omdat ze momenteel andere katten te geselen hebben. De audio-opname moet volstaan”, stelde die nog.

Pers toch welkom

Volgens gemeenteraadsvoorzitter Lammens werd de beslissing om de gemeenteraad via de pers semi-publiek te maken wel eerder genomen. “We zagen de livefeed van de gemeenteraad van Lede op HLN.be en vonden dat wel een mooie manier om de raad naar de burgers te brengen. In overleg met de verschillende fractieleiders beslisten we begin deze week om de pers wel uit te nodigen. Die uitnodigingen werden helaas nog niet verzonden”, aldus Lammens.

Onwil van het bestuur

Oppositiepartij STERK! betreurt de gang van zaken. “Letterlijk één gratis programmaatje is er nodig om de gemeenteraad tot bij onze inwoners te brengen. Het zal dus niet liggen aan de ICT-dienst, maar wel aan de onwil van het bestuur. Zo enorm jammer en wat een gemiste kans”, reageert men daar alvast. Ook de aanwezigheid van de pers wordt bij STERK! niet gesmaakt. “De aanwezigheid van pers bij een besloten vergadering is ongehoord. Dat mag gewoon niet.”

Livefeed via HLN.be

De discussie is duidelijk nog niet ten einde. Indien er toch een semi-publieke virtuele gemeenteraad in Erpe-Mere komt met aanwezigheid van de pers zullen we daarvan in elk geval proberen via de HLN.be ‘In de Buurt’-pagina van Erpe-Mere live verslag uit te brengen.

Gemeenteraad Erpe-Mere: donderdagavond 28 april om 20 uur.