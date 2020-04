Gemeente Erpe-Mere neemt schaapsherder in dienst: goedkoper, milieuvriendelijker en leuk om naar te kijken Koen Moreau

03 april 2020

18u29 0 Erpe-Mere Schaapsherder Ward De Cooman (50) uit Aalst is het nieuwste personeelslid van de gemeente Erpe-Mere. De man zal – in los dienstverband - met zijn kudde 6 are gemeentegrond begrazen. “Nadat ik langskwam staat het terrein zo netjes als een voetbalveld want mijn dieren grazen ook kruiden, Japanse duizendknoop, distels, brandnetels en reuzebalsemien weg”, vertelt hij

Bijkomend voordeel is dat de geregelde verhuis van de dieren helpt bij de verspreiding van zaden. “De 22 schapen die hier nu staan komen van de Paddenhoek waardoor in het vacht zonder twijfel zaden van wilde orchideeën zitten.” Daarnaast is het inzetten van schapen, herder en bijhorende hond flink wat goedkoper dan het laten maaien.

Begrazen met schapen is 4.000 euro goedkoper dan afmaaien. Schepen Reinold De Vuyst (N-VA)

“Op deze manier begrazen is ongeveer 4.000 euro per jaar goedkoper dan laten maaien”, weten eerste schepen Reinold De Vuyst (N-VA) en duurzaamheidsambtenaar Kim Devos. Dat de nieuwe aanpak bovendien milieuvriendelijker is, behoeft geen uitleg. Daarnaast is kijken naar het hoeden van de Ardense Voskopschapen met behulp van twee volwassen en een pup Border Collie een bijzonder aangenaam tijdverdrijf.

Snelwegbrug

Dat bleek duidelijk toen herder Ward met behulp van een van zijn honden aan burgemeester Hugo De Waele (CD&V) en schepen De Vuyst een demonstratie gaf op de weide achter het nieuwe kerkhof van Erpe. In een mum van tijd stonden wandelaars en fietsers mee te genieten vanop het talud ter hoogte van de snelwegbrug aan de Lange Ommegangstraat en Blauwenbergstraat. Iets dat er voortaan nog geregeld te zien zal zijn.

Als jonge snaak droomde ik er van om schaapsherder in de Pyreneeën te worden. Herder Ward De Cooman

“Het sturen van de hond is veruit het moeilijkste aan de job van schaapherder. Ik sleet ontelbaar veel uren aan het leren fluiten.” Meestal deed hij dat in zijn auto of voor zijn computer terwijl hij YouTube-filmpjes bekeek. Inspanningen die hij niet kon vermoeden toen hij rond zijn 18 jaar meermaals te kennen gaf schaapsherder in de Pyreneeën te willen worden. “De Pyreneeën zijn nog veraf - en door de wolven niet echt een aanrader - maar sinds 2007 ben ik in bijberoep toch eindelijk actief als schaapherder”, knipoogt hij

Babbelen

Een passie die Ward na zijn uren beoefend. “Omdat er geen opleidingen schaapsherder te vinden waren en de opleiding tot dierenarts een jaartje langer duurde, werd ik bio-ingenieur.” Een diploma waarmee hij nog steeds voltijds aan de slag is bij de Vlaamse Milieu Maatschappij. “Niet als herder, maar wel als verantwoordelijke voor alles wat met te maken waterkwaliteit.” Daarnaast geniet hij dus van de buitenlucht bij zijn schapen. “Het is geweldig om doen, vormt vaak de aanleiding van een toffe babbel met passanten en is een job met toekomst”, glimlacht hij.

Ik startte met 4 schapen en heb er nu - dankzij enkele pasgeboren lammetjes - ongeveer 130. Herder Ward De Cooman

Zijn eerste schapen kwamen er dankzij zijn werkgever. “De VMM zocht in 2007 een herder voor een klein stukje aan het kasteeltje van Erembodegem. Ik heb mijn kans gegrepen, me kandidaat gesteld en werd uitgekozen.” Het betekende de eerste voorzichtige start als herder met vier schapen. “Maar nadien ging het snel. Vandaag heb ik een kudde van 130 schapen en ben ik – nog steeds na mijn uren – officieel stadsherder van Aalst, werkt hij in opdracht van Natuurpunt en is hij verantwoordelijk voor het begrazen van een 25-tal percelen.

Daardoor kan je Ward en zijn schapen tegenkomen in de overstromingsgebieden van de Bellebeek in Liedekerke en Ternat, langs de Molenbeek, Lammersweg en Hollestraat in Aaigem, het Kamphof in Wieze alsook in het natuurgebied Honegem op de grens van Aalst, Erpe en Lede. Daar komt nu het perceel achter het nieuw kerkhof van Erpe en binnenkort ook de toekomstige speelweide aan Oud-Steenberg bij.

Onbetaalbaar

Naast Ward is de kans groot dat je ook een of meerdere van zijn honden ziet. “Die dieren zijn, zeker naarmate je ouder wordt, onontbeerlijk om de schapen te drijven.” De waarde van een goede herdershond is evenmin beperkt. “Reken op de prijs van een auto, maar ik leidde er zelf eentje op die op tien commando’s reageert en doe nu hetzelfde met een puppy. Die zal hier in Erpe heel wat lesuurtjes krijgen”, besluit Ward lachend.



