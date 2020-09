Gemeente- en OCMW-raad gaan opnieuw digitaal in Erpe-Mere: “We zorgen voor een videolivestream via YouTube” Koen Moreau

21 september 2020

17u59 0 Erpe-Mere Gezien de de cijfers van het aantal coronabesmettingen ongunstig blijft evolueren, worden in Erpe-Mere geen risico’s meer genomen. Burgemeester De Waele (CD&V) besliste opnieuw over te schakelen op digitale gemeente- en OCMW-raden.

Dat is het geval voor de eerstvolgende gemeenteraad op dinsdagavond 29 september. Die zitting wordt meteen ook een primeur aangezien dit keer de tussenkomsten van de raadsleden niet enkel via audio, maar ook via video zullen te volgen zullen zijn. De gemeenteraad begint om 20u en aansluitend volgt de OCMW-raad. Volgen kan via het YouTube-kanaal ‘Gemeente Erpe-Mere’.