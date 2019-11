Gemeente bergt extra ontsluiting Glazentorenweg langs Kruiskouterstraat definitief op Koen Moreau

27 november 2019

08u27 0 Erpe-Mere De rustige Glazentorenweg in Mere zal voor altijd een doodlopende straat blijven. Het perceel grond om de straat bereikbaar te maken vanuit de Kruiskouterstraat wordt weer verkocht.

De gemeenteraad van Erpe-Mere besliste dinsdagavond om het perceel dat gekocht werd om een tweede toegang te voorzien weer te verkopen. Dat perceel werd in 2016 voor 140.000 euro aangekocht. De inwoners van de straat waren, ondanks veelvuldige klachten over hinder en moeilijke doorgang door vrachtwagens aan de aanwezige brouwerij, helemaal niet voor het idee te vinden.

”Wij zijn nooit vragende partij geweest voor een tweede ontsluiting, werden nooit geconsulteerd en hebben de aankoop en intentie enkel via de krant vernomen”, klonk het toen boos in zo goed als elk van de twintig huizen in de rustige doodlopende straat.

“Het bedrijf dat voor hinder zorgde heeft intussen het grootste deel van zijn activiteiten verplaatst en er was totaal geen draagvlak in de buurt voor de oplossing die wij voor ogen hadden”, vertelt schepen Marleen Lambrecht (CD&V). Daarom werd nu beslist het perceel van 7,36 are bouwgrond openbaar te verkopen.

Een beslissing die niet meteen op applaus kon rekenen bij Vlaams Belang. “Wat ons betreft een slecht voorbeeld. Er is al meer dan genoeg bebouwing en je kan dat perceel ook voor andere zaken gebruiken”, aldus Guy Van Londersele. Destijds opperde de gemeente inderdaad zelf de plek in te richten met speeltuigen. Lambrecht reageerde kort. “Het is nu eenmaal bouwgrond, het perceel paalt aan een blinde gevel en is eigenlijk uitsluitend geschikt voor een halfopen bebouwing.”