Geldboete en rijverbod voor stevige snelheidsovertreding op E40 Koen Baten

20 juni 2019

18u14 3

S. moest zich donderdag verantwoorden in de politierechtbank voor een stevige snelheidsovertreding op de E40. De man werd op 21 oktober 2017 geflitst aan de trajectcontrole in Erpe-Mere met een snelheid van maar liefst 154 kilometer per uur. Het was niet de eerste keer dat S. betrapt werd op overdreven snelheid. De man zelf liet zich bijstaan door een advocaat die vroeg om mild te zijn. Hij kreeg een geldboete van 240 euro en een rijverbod van acht dagen opgelegd.