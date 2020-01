Geldboete en rijverbod voor bestuurder die vlak na trajectcontrole snelheden tot 180 kilometer per uur haalt Koen Baten

02 januari 2020

12u31 0 Erpe-Mere T. drukte op de E40 in Erpe-Mere vorig jaar stevig het gaspedaal in van zijn wagen. De chauffeur reed maar liefst met een snelheid van 180 kilometer per uur op de autosnelweg. Hij deed dit vlak na de trajectcontrole.

Het ging om een erg zware verkeersovertreding die T. beging. De man zelf was niet aanwezig maar liet zich bijstaan door een advocaat. “Hij beseft dat hij zwaar in de fout is gegaan", klinkt het. “Er zijn echter wel verzachtende omstandigheden gezien mijn cliënt nog geen enkele overtreding beging hiervoor”, klinkt het. De politierechter hield hier rekening mee maar veroordeelde hem toch tot een geldboete van 800 euro en 21 dagen rijverbod.