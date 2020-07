Geen zomerkermis in Ottergem, geen Keiremes Tem Beirg en geen touwtrekwedstrijd dit jaar Koen Moreau

24 juli 2020

07u16 2 Aaigem/Ottergem De recente opstaat aan COVID-19 besmettingen zorgt er voor dat heel wat organisatoren tot annulatie over gaan.

Dat is onder meer het geval voor de zomerkermis eind augustus in Ottergem. “Het draaiboek dat we dienden te volgen is onmogelijk te handhaven. We roepen iedereen daarom op kermis te vieren in het eigen kot en de eigen hof”, luidt het daar.

Keiremes Tem Beirg in oktober in Aaigem is hetzelfde lot beschoren. “Het was een moeilijke knoop, maar dit jaar komt er geen editie van onze tweejaarlijkse touwtrektornooi”, vertelt Bart Vuylsteke. Volgend jaar hoopt men wel opnieuw van de partij te zijn. “De deelnemende ploegen kunnen hun trainingsschema’s dus alvast aanpassen naar oktober 2021.”