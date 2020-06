Geen Zomerconcerten editie 2020 in Erpe-Mere: "Lang gehoopt dat we dit niet moesten doen” Koen Moreau

05 juni 2020

18u27 0 Erpe-Mere De organisatoren van de Zomerconcerten in Erpe-Mere annuleren hun editie 2020.

“Samen met iedereen hoopten we de voorbije weken op een verbetering van de gezondheidssituatie die een verdere afbouw van de coronamaatregelen zou toelaten, maar na de jongste veiligheidsraad kunnen we niet anders dan deze spijtige beslissing nemen”, luidt het.

De kans dat de zomerconcerten konden plaatsvinden was al lang klein, gezien het verbod op massa-evenementen tot en met 31 augustus. Kleinere organisatoren hoopten dat de maatregel enkel op echte grote evenementen zou slaan, maar dat blijkt uiteindelijk niet het geval.

“Daardoor konden we niet anders dan definitief de afgelasting van de editie 2020 aan te kondigen, maar als het kan en mag en voor ons als organisatie financieel haalbaar is, zijn we in de zomer van 2021 terug met een nieuwe editie Zomerconcerten.”