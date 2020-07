Geen wielerwedstrijd GP John Hannes in Erpe Koen Moreau

29 juli 2020

09u27 0 Erpe Door het afschaffen van de kermis van Erpe omwille van de coronapandemie sneuvelt ook de beroepskoers Grote Prijs John Hannes op maandag 7 september.

KWC Erpe Sportief schatte de kans op een organisatie vorige week nog op 10%. “Nu alle kermissen in Erpe Mere zijn afgelast, dus zijn er ook geen wielerwedstrijden voor nieuwelingen en liefhebbers en ook geen grote prijs John Hannes voor profs met Erpe kermis”, aldus voorzitter Dirk D’Herde.

“Spijtige zaak voor de vele renners die wilden deelnemen maar de volksgezondheid primeert op het sportieve. Hopelijk zijn we volgend jaar verlost van het coronavirus en kunnen we terug naar een normale organisatie voor onze wedstrijden met Erpe kermis.” Eerder werd ook al beslist om de wielerwedstrijd GP Lucien Van Impe in Mere niet te organiseren.