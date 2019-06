Geen water in Zandstraat en op Erondegemdorp door breuk in waterleiding KOEN MOREAU

18u37 6 Erpe-Mere Heel wat inwoners van de Zandstraat en Erondegemdorp kwamen woensdagnamiddag zonder water te zitten.

Oorzaak was een breuk in de waterleiding die iets voor 16 uur opgemerkt werd in de Zandstraat tussen slagerij Beirens en het kruispunt met de Gentsesteenweg. Het water stroomde er de straat op en de riolering in. Technici van Farys gingen meteen aan de slag. Zij hoopten dinsdagavond de klus voor middernacht geklaard te krijgen. Maandag was er ook al een leidingbreuk in een toevoerleiding ter hoogte van kruispunt De Fijnen in Bambrugge. In periodes van extreme temperaturen zijn er opvallend meer waterlekken. Dat komt doordat de ondergrond meer uitdroogt waardoor er minder demping is van overrijdend verkeer, er aardverschuivingen, -verzakkingen en waterlekken ontstaan.