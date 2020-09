Geen voetbal voor U21, beloften en seniors van FC Mere na verschillende Coronabesmettingen Koen Moreau Rutger Lievens

27 september 2020

12u35 0 Mere Verschillende geplande voetbalwedstrijden van voetbalclub FC Mere werden dit weekend uitgesteld naar een latere datum.

Oorzaak zijn verschillende positieve Corona gevallen verspreid over de spelers van U21, beloftes en seniors. “Iedereen heeft zich ondertussen laten testen en houdt zichzelf momenteel in quarantaine. Voor de rest van de club is er geen extra reden tot paniek. Al moeten we natuurlijk waakzaam blijven en er voor zorgen dat iedereen de voorgestelde maatregelen blijft opvolgen”, laat de club weten.