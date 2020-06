Geen verontschuldigen na ‘Fake news’ op Facebookpagina schepen Van Vaerenbergh (CD&V) Koen Moreau

08 juni 2020

17u31 2 Erpe-Mere Onderwijsschepen Johan Van Vaerenbergh (CD&V) verontschuldigd zich niet voor een Facebookbericht waarin hij stelde dat de oppositiepartijen tegen een betere betoelaging van de scholen stemden. Open Vld eiste dat nochtans.

Na een stemming tijdens de digitale gemeenteraad van april, die letterlijk ging over het aanpassen “van de toelage aan de scholen voor ondersteunende activiteiten van 4.000 euro vorig jaar naar slechts 3.000 euro per jaar per school voor de periode 2020-2025” verklaarden oppositiepartijen Vlaams Belang, Sp.a-groen, Open Vld en STERK! zich niet akkoord. Iets wat op de Facebookpagina van schepen Van Vaerenbergh vertaald werd als “Oppositiepartijen stemmen tegen betoelaging van scholen in combinatie met bredere ondersteuning. Onbegrijpelijk want voor ons is ieder kind van Erpe-Mere gelijk. We ondersteunen alle scholen over de netten heen op dezelfde wijze.”

Kort door de bocht

Een beetje kort door de bocht en iets wat eerder eigen is aan de oppositie. Iets waarvoor die oppositie net eerder op de vingers werd getikt. Vlaams Belang, Open Vld en STERK! reageerden verontwaardigd omwille van de negatieve en moedwillige foute framing. “Wij eisen een publieke verontschuldiging en een rechtzetting, want dit gedrag is een schepen onwaardig”, luidde het onder meer. Sp.a-groen vatte het anders samen. “Dit gaat meer over een gekrenkt ego dan over een politiek standpunt. Zeker vandaag zouden we beter samenwerken in plaats van onwaarheden te verkopen”, aldus Anja Vanrobaeys.

Enorme inspanningen

Van Vaerenbergh zelf ziet geen graten in zijn bericht. “We hebben tal van andere financiële maatregelen genomen zoals taalondersteuning, uitbreiding huiswerkbegeleiding, naschoolse kinderopvang en nu algemene ondersteuning in verband met corona naar alle scholen toe”, stelde die. Een correcte opmerking, in april werd ook al beslist om de zeven grootste lagere scholen elk 2.500 euro financiële ondersteuning voor studiebegeleiding te geven. Geen enkele oppositiepartij betwist overigens de inspanningen die de gemeente levert voor de scholen over de netten heen.

Geen excuses

Schepen Van Vaerenbergh houdt dan ook voet bij stuk en wijst dat geen enkele oppositiepartij een amendement indiende om de toelage op 4.000 euro te behouden. “Indien ik fouten bega, ben ik niet te beroerd me daarvoor te verontschuldigen. Hier is dat echter niet het geval”, besloot de man de discussie. Afwachten of het ongedaan maken van deze specifieke subsidieverlaging door de oppositie opnieuw op de agenda zal worden geplaatst.