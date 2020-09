Geen vaste kermis op domein Steenberg: Foorkramers willen niet buiten dorpskernen staan Koen Moreau

16u33 3 Erpe-Mere De plannen van de gemeente Erpe-Mere om met een beurtrol een coronaveilige ‘vaste kermis’ te organiseren in september op het domein Steenberg draaien op een sisser uit. Geen enkele foorkramer gaat in op het gratis aanbod. “Kermis hoort in de dorpskernen, maar blijkbaar gunt men het de horeca daar niet.”

Dit weekend is er geen kermis in Erpe en binnen veertien dagen ook geen kermis in Aaigem. De beslissing van de gemeente Erpe-Mere is definitief en wijkt – na heel wat bijsturingen elders - fel af van de talrijke kermissen die sinds kort wel opnieuw plaats vinden in de regio. Als alternatief toverde schepen Johan Van Vaerenbergh (CD&V) een ‘vaste foor’ uit zijn hoge hoed. Helaas blijken de foorkramers daar helemaal niet voor de vinden. Er komt dus geen kermis in Erpe, geen kermis in Aaigem en ook geen ‘vaste kermis’ op het domein Steenberg.

Niet welkom

“Kermis hoort op het dorp tussen en bij de mensen”, reageert foorkramer Romain Van Wayenberg. De man doet normaal negen kermissen in Erpe-Mere aan, maar is daar dit jaar – met uitzondering van Steenberg – niet welkom. “Andere gemeenten doen echt hun best en daardoor zijn er al opnieuw kermissen in Smetlede, Wanzele, Nieuwerkerken, Sint-Lievens-Esse en Massemen met maximum 400 bezoekers. Erpe-Mere is zowat de enige gemeente die een absurd alternatief voorstelt om de ‘veiligheid’ te garanderen”, aldus de man.

We vermoeden dat de gemeente het de horeca van Aaigem en Erpe niet gunt dat daar toch nog een kermis komt. Foorkramer Romain Van Wayenberg

Foorkramers begrijpen ook niet waarom een ‘vaste kermis’ op Steenberg veiliger zou verlopen dan in de dorpskernen van Aaigem en Erpe. “We kunnen enkel vermoeden dat het gemeentebestuur het de horeca niet gunt”, stelt Van Wayenberg. Schepen Van Vaerenbergh stelt dat de locatie van Steenberg zou toelaten alles beter coronaproof en controleerbaar te houden. Eerder werd ook al gesteld dat men alle deelgemeenten gelijk wou behandelen door nergens een kermis in te richten. Van Vaerenbergh hekelt ook de gebrekkige solidariteit onder de foorkramers. “Mensen die aan ons - voor de duidelijkheid volledig gratis - initiatief wensen deel te nemen werden bedreigd.”

Solidariteit

Iets wat volgens foorkramers helemaal niet het geval is. “Wij zijn net solidair om Erpe-Mere duidelijk te maken dat we hun schaamlapje niet hoeven. Kermissen horen thuis in de dorpskernen. We begrijpen niet waarom dat elders wel lukt en hier in Erpe-Mere niet.”