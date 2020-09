Geen spoorwegbruggen meer in Erondegem: tijdens sloop ene brug enkel nog plaatselijk verkeer over alternatieve brug Koen Moreau

28 september 2020

18u43 0 Erondegem Tijdens de vernieuwingswerken aan de spoorwegbrug in de Kapelhofstraat in Erondegem wordt plaatselijk verkeer ingevoerd voor de alternatieve brug in de Koningsdries vlakbij café Dievenput.

Verkeer in die straat en over die brug is met andere woorden enkel nog toegelaten voor bewoners, hun bezoekers en leveranciers. Voor alle duidelijkheid: je bent geen plaatselijk verkeer omdat je bestemming vlakbij de straat ligt of wanneer je via file op een ander traject te veel tijd verliest. Wie toch door de straat rijdt riskeert niet alleen een boete. In geval van een ongeval kan eveneens worden nagegaan of het ongeval niet te wijten was aan ongeoorloofd gebruik van de weg.

Door de maatregel wordt alle auto- en vrachtverkeer verplicht voortaan de officiële wegomlegging van vier kilometer langsheen de Oudenaardsesteenweg en het industriepark te volgen. Enige alternatief is de brug over de spoorlijn Gent-Brussel in Strijmeers, Vlierzele. Dat traject is meteen goed voor een ommetje van ongeveer zes kilometer.