Geen schaamte: inbrekers slaan toe in leegstaande boerderij waar koppel tachtigers dood werd teruggevonden Koen Moreau

16 maart 2020

17u58 20 Erpe-Mere Amper enkele dagen nadat de 84-jarige Christian Van den Steen zijn 83-jarige echtgenote en zichzelf van het leven beroofde, werd in de leegstaande boerderij naast de kerk van Vlekkem ingebroken.

Vorige week woensdag werden beide tachtigers dood in hun slaapkamer aangetroffen. Een afscheidsbrief maakte duidelijk dat de zorgen voor zijn terminale echtgenote te zwaar wogen voor Van den Steen. Zijn partner nog langer zien lijden en later verder leven zonder haar, waren voor de man geen optie meer. Een drastische beslissing volgde.

Minder dan een week later deed familie opnieuw een nare ontdekking in de oude vierkantshoeve. Maandagochtend ontdekten ze dat dieven van de afschuwelijke gebeurtenissen gebruik maakten om hun slag te slaan. Alle kamers werden tussen donderdagavond en maandagochtend grondig doorzocht en overhoop gehaald. Of de dieven met iets waardevol aan de haal gingen, is niet duidelijk. Wel duidelijk is dat er nu niks van waarde meer achterblijft in de woning langs de Paardestraat.

Wie de voorbije dagen iets verdacht opmerkte in de buurt van het huis wordt verzocht contact op te nemen met de lokale politie via 053/60.64.64.

De uitvaart van Cristiane Alevoet en Christian Van den Steen is nu zaterdag 21 maart om 11.15 uur – door de coronacrisis in intieme kring - in de Sint-Bavokerk van Mere.

Heeft u vragen over zelfdoding, dan kan u terecht op het telefoonnummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.