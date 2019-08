Geen overwinningsfeestje tijdens barbecue KRC Bambrugge na voetbalthriller: uitgeschakeld na verlengingen en penalty's

KOEN MOREAU

23 augustus 2019

23u04 12 Erpe-Mere Het feestje voor de provinciale voetbalclub KRC Bambrugge in de Croky Cup is ten einde. Een wedstrijd spelen tegen pakweg Club Brugge of Anderlecht blijft een droom.

In zijn zeventigjarige geschiedenis slaagde Bambrugge er nooit in om de vijfde ronde te halen van de Beker van België. Dit seizoen wel. Het versloeg achtereenvolgens Dilbeek (2de provinciale), Houtvenne (derde amateur), Bergen (derde amateur) en Olympic Charleroi (1ste amateur). Verlaine (2de amateurklasse) bleek helaas een net niet te nemen horde.

Een kleine 200 meegereisde supporters beleefden nochtans verschillende kippevelmomenten. Toonde geel-zwart zich op papier kansloos, dan toonden ze 2de amateurklasser Verlaine dat men aan de Lindekouter nooit opgeeft. Een achterstand van 1-0 werd omgebogen in een gelijkmaker waarna het nog lange tijd nagelbijten was.

De moederclub van oud-Rode Duivel Gilbert Bodart slaagde er ondanks verlengingen niet meer in nog een bal in de netten te krijgen, waardoor de wedstrijd uiteindelijk pas met penalty’s kon beslist worden. KRC Bambrugge verloor uiteindelijk met 5-3 en stoot niet door naar de volgende ronde waarin enkel nog groten als pakweg Club Brugge of Anderlecht strijden.

De geleverde prestatie blijft er wel eentje om in te kaderen. De nederlaag zal dit weekend tijdens de barbecue zaterdagavond van 18 tot 21.30 uur en zondag van 11.30 tot 14.30 uur dan ook zonder twijfel druk besproken en doorgespoeld worden.