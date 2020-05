Geen lokale coronacompensaties voor handelaars (tenzij ze gemeentelijke cafetaria uitbaten) Koen Moreau

06 mei 2020

17u21 2 Erpe-Mere Middenstanders, bedrijven en zelfstandigen moeten op geen extra compensaties van de gemeente Erpe-Mere rekenen. Wel laat men de huur vallen voor gemeentelijke gebouwen.

“De talrijke oproepen om bepaalde belastingen te schrappen zijn in onze gemeente niet relevant omdat de meeste van die belastingen hier niet bestaan”, aldus het gemeentebestuur. “Daarnaast behoren we met een aanvullende personenbelasting van 7 procent en opcentiemen op de onroerende voorheffing van 755,67 tot de gemeenten in Vlaanderen met de laagste belastingdruk.”

Kwijtschelden van huur

Kunnen wel op een financiële tegemoetkoming rekenen: de zelfstandige uitbaters van De Kantien aan sporthal Steenberg en de uitbaters van cultuurhuis EMotia De Foyer. De gemeente besliste op 24 maart al om voor de maanden maart en april voor beiden geen huur in te vorderen wegens de verplichte sluiting naar aanleiding van de coronacrisis. Een merkwaardige beslissing aangezien de uitbater van EMotia De Foyer als compensatie voor de financiële inspanningen bij de start gedurende het eerste jaar al geen vergoeding moest betalen.

Idem voor sportclubs

Een identieke maatregel werd ook genomen ten aanzien van basketbalclub Black Boys Erpe-Mere wat betreft de huur voor de Sint-Bavosporthal voor de duur van de coronamaatregelen. Daarnaast diende ook voetbalclub FC Mere al een steunaanvraag aan bij de gemeente omwille van de coronacrisis.