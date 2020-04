Geen live-verslag digitale gemeenteraad Erpe-Mere mogelijk: “Burgemeestersbesluit stipuleert achter gesloten deuren” Koen Moreau

28 april 2020

20u31 0 Erpe-Mere Onze poging om vanavond, dinsdag 28 april, de digitale gemeenteraad van Erpe-Mere live weer te geven kan op burgemeestersbesluit niet gebeuren.

“In tegenstelling tot onze eerdere belofte, kunnen we dan toch niemand anders toelaten op de digitale gemeenteraad”, aldus gemeenteraadsvoorzitter Wim Lammens (CD&V) enkele minuten voor de start van van de vergadering. Terwijl de stad Aalst het publiek via YouTube laat meevolgen en buurgemeenten Lede en Herzele voor een semi-openbaar karakter zorgden door de pers toe te laten, blijkt dat alles in 2020 nog steeds onmogelijk voor het natuurlijk verbonden landelijke Erpe-Mere.

Achter gesloten deuren

“Naar aanleiding van een vraag/klacht van een burger bevroegen we ons bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Uit dat antwoord blijkt dat het burgemeestersbesluit van 14 april bepaalt dat de zitting die achter gesloten deuren plaatsvindt. Deze beslissing geldt ten aanzien van iedereen die geen raadslid is of niet als personeelslid betrokken is bij de organisatie van de vergadering.”

Openbaarheid van bestuur

Daarmee is het wat openbaarheid betreft in Erpe-Mere meteen terug af naar diep onder nul. Een zeer merkwaardige kronkel nadat in Geraardsbergen een andere richtlijn van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid aangehaald werd die stelde dat “een zitting die niet openbaar is, niet wettelijk is” en “dat het achteraf online plaatsen van de zitting transparant is, maar de zitting niet openbaar maakt.”

Gratis programmaatje

Wanneer je weet dat volgens het volgens Kris De Pril, diensthoofd ICT van de gemeente, perfect mogelijk is de gemeenteraad zonder noemenswaardige problemen bij de burger te brengen, is duidelijk dat meerderheidspartijen CD&V en N-VA weinig inspanningen leveren om echt transparant bestuur te leveren. “Letterlijk één gratis programmaatje is er nodig om de gemeenteraad tot bij onze inwoners te brengen. Het zal dus niet liggen aan de ICT-dienst, maar wel aan de onwil van het bestuur. Zo enorm jammer en wat een gemiste kans”, liet oppositiepartij STERK! eerder al optekenen.

Pottenkijkers in living

Het burgemeesterbesluit, dat nota bene als eerste agendapunt van de gemeenteraad moest bekrachtigd worden, bleek heilig en de perfecte reden om geen pottenkijkers toe te laten “in mijn living”, zoals een schepen zich eerder liet ontvallen. Opvallend detail: de meerderheid stuurde vooraf wel een indrukwekkende lijst van maatregelen en acties rond die tijdens de raad integraal zal worden voorgelezen. Die dingen heeft men dan weer wel graag in de openbaarheid. Voor wie het interesseert: de gemeenteraad is binnenkort - met de minder geliefde tussenkomsten van de oppositie aan het einde van de zitting - wel te herbeluisteren via de gemeentelijke website. Allen daarheen.