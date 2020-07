Geen kermis is geen kermis: Bambridge Summer Bar op voetbalplein geannuleerd Koen Moreau

25 juli 2020

16u44 0 Bambrugge Na de eerdere beslissing om de Na de eerdere beslissing om de kermis van Bambrugge te annuleren, besliste de burgemeester nu ook de zomerbar van KRC Bambrugge te verbieden.

“In het kader van de volksgezondheid en in overleg met diverse instanties werd vrijdagavond toch nog overgegaan tot annulatie van ons evenement”, laat de club weten. De club voorzag nochtans volgens alle geldende regels en met groen licht van de evenementenmatrix een maximumcapaciteit van 300 personen voor een optreden en ‘loungy’ avond met disocabar VaVaer.

Vrijdag beslisten Aalst, Erpe-Mere, Lede en Haaltert ook al om het dragen van een mondmasker te verplichten. In Aalst ging die regel, geldig binnen de bebouwde kom, meteen in. Erpe-Mere en Lede volgden vanaf zaterdagmorgen en in Haaltert is de regel pas geldig vanaf maandag 27 juli.