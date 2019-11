Geen kaarten meer voor toneelkomedie 'De familie van mijn vrouw' van ASEM Koen Moreau

15 november 2019

16u24 2 Erpe-Mere Amateurgezelschap Asem heeft geen enkele kaart meer over voor de klucht ‘De familie van mijn vrouw’ van Hall Stephens en Harry Linton in een regie van Eddy Veeckman.

Daarin brengen elf acteurs het gecompliceerde verhaal van een getrouwd stel waarbij de schoonouders op bezoek komen, een dienstmeid met bijzondere geheimen, een ontspoorde dierenarts, een tweedehands piano, een verborgen liefdesbaby en een toekomstige filmactrice. Genoeg ingrediënten voor tal van hilarische misverstanden en een avond vol plezier.

Voorstellingen in zaal Patronaat in Mere om 20 uur op vrijdagen 22 en 29 november, alsook op zaterdagen 23 en 30 november en donderdag 29 november. Zondagavondvoorstelling op 24 november om 19 uur. Kaarten via www.asemnet.be of de asemfoon op 0472/06.08.10 (van 18 tot 20 uur).