Geen evenementen tijdens kermisweekend: “En meer dan waarschijnlijk ook geen kermissen of jeugdtornooien meer” Koen Moreau

27 juli 2020

18u38 0 Erondegem/Ottergem Het ziet er naar uit dat, omwille van het toenemend aantal coronabesmettingen, het evenementenleven in Erpe-Mere tot eind augustus zal stilvallen.

De coronacrisis zorgt er voor dat Chiro Liebel de geplande kermistoog tijdens het kermisweekend van Erondegem komend weekend annuleert. De jaarlijkse stratenloop vindt evenmin plaats en ook de nationale keuring van Belgische Witblauw-runderen op de Otterhoeve van Hedwig Redant gaat niet door.

De definitieve beslissing over het annuleren van de kermis van Erondegem valt pas op dinsdag 28 juli. “Maar de kans is groot dat we zullen beslissen om alle kermissen deze zomer te annuleren”, geeft burgemeester Hugo De Waele (CD&V) mee. Een identiek geluid valt te horen omtrent de geplande jeugdtornooien bij voetbalclubs KRC Bambrugge en SK Aaigem.