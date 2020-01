Geen doorgang wegens werken in Seskenskouter en Eegemstraat Koen Moreau

16 januari 2020

17u04 2 Erpe-Mere Automobilisten houden er best rekening mee dat de Eegemstraat van donderdag 16 januari tot vrijdag 24 januari en de Seskenskouter naast de oprit van de snelweg tot eind januari afgesloten zal zijn.

Oorzaak zijn werken voor de aanleg van nutsleidingen in de Eegemstraat ter hoogte van nummer 126, waardoor tot vrijdag 24 januari geen doorgang mogelijk is tussen de snelwegbrug en het kruispunt met de Windmolenstraat. Fluvius voert dan weer tot eind deze maand werken uit in de Seskenskouter tussen de Oudenaardsesteenweg en de snelwegbrug. Het verkeer wordt omgeleid langs de Oudenaardsesteenweg, door het industrieterrein en het centrum van Vlekkem.