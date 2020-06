Geen avondmarkt, geen optredens en wellicht geen wielerwedstrijden tijdens Mere kermis Koen Moreau

10 juni 2020

16u55 27 Mere De kermis van Mere valt pas half augustus, maar toch is nu al beslist dat enkele van de gebruikelijke ingrediënten omwille van de coronacrisis afwezig blijven.

Tot en met 31 juli zijn kermissen door de federale overheid niet toegelaten. Nadien zouden de foorkramers wel hun opwachting mogen maken. “Gezien de enorme toeloop voor de avondmarkt en de moeilijkheden om die in gewone omstandigheden veilig te organiseren, hebben we al beslist dat wij dit jaar niet in zullen staan voor de organisatie. Wat ons betreft komt er dus geen avondmarkt”, vertelt Peter D’Herde van Mag’et ewa Miejer zen?.

De gebruikelijke optredens van Mag’et ewa Miejer zen? worden eveneens afgelast. “Omwille van de onzekerheid omtrent de regelgeving die in augustus zal gelden en de moeilijkheid om de toeloop te controleren, hebben we ook de voorziene optredens al geannuleerd. Mensen die al tickets kochten voor het optreden van de Flandriens op zondag 16 augustus, zullen we we binnenkort contacteren voor verdere afspraken.” Wel wordt nog bekeken welke kleinschalige alternatieve activiteiten eventueel wel zouden kunnen. “Maar daarover staat nog niks vast, maar als er nieuws is lees je dat op onze Facebookpagina.”

Ook de Meerse wielerweek zal er anders uit zien. “Als we iets organiseren zal het enkel de beroepsrennerskoers zijn voor donderdag, maar ook dat is nog helemaal niet zeker”, vertelt Raymond Van Impe van de Meerse Wielervrienden. De kans lijkt echter klein. “Het is maar twee maanden meer en we weten niet of mensen nadien bijeen zullen mogen staan. Bovendien is het een heel moeilijke periode om voldoende geld te verzamelen voor de organisatie”, geeft die alvast mee.