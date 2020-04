Gedenkkruis verongelukte motorrijder vernield Koen Moreau

12 april 2020

15u10 8 Erpe-Mere De vrienden van wijlen André Paridaens uit Haaltert stelden tijdens het paasweekend vast dat het gedenkkruis voor hun vriens vlakbij de spoorwegkonker aan Hazelbeek op de grens van Mere met Aaigem vernield werd.

“Bijzonder jammer dat mensen zelf daarvoor geen respect meer hebben”, vertelt Jean Pierre Guns. De man was er op 1 mei 2009 bij op het moment dat zijn toen 54-jarige kameraad van MTC The Browsers op de terugrit van een motortreffen aangereden werd. Dat gebeurde door een wagen die richting Aaigem reed, maar de bocht meteen na de spoorwegkonker miste, rechtdoor ging en inreed op André die met zijn moto in de tegenovergestelde richting reed.

“We gaan nog geregeld langs op de plek waar alles gebeurde en ook de weduwe en dochter van André plaatsen daar telkens op 1 mei nog bloemen.” Andrés buurman Michel Veeckman ontdekte op Pasen de vernielingen. “We kunnen er niet bij dat iemand er plezier in beleefd dergelijk gedenkteken stuk te trappen en weg te gooien. We zullen dit kruisje in elk geval repareren en terug plaatsen.”