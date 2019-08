Garageverkoop in wijk Groendal KOEN MOREAU

09 augustus 2019

08u15 0 Erpe-Mere In de wijk Groendal in Mere kan je op zondag 11 augustus terecht voor een garageverkoop.

Van 8 tot 17 uur verkopen heel wat inwoners spullen waar ze van af willen tegen braderijprijzen. Woon je niet in de wijk, maar wil je toch een standje plaatsen? Contacteer dan de organisatoren via 0472/61.21.84 of 053/83.40.00.