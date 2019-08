Garageverkoop in elf straten tussen N9 en N46 KOEN MOREAU

04 augustus 2019

Erpe-Mere Gezinsbond Erpe organiseert op zondag 18 augustus een garageverkoop.

Daardoor kan je van 8 tot 16.30 uur koopjes doen in Erondegemkouterweg, Grote Gentweg, Hammersweg, Jozef De Somerlaan, Kammeland, Kleine Gentweg, Kouterbosstraat, Kraaineststraat, Kruiskensstraat, Nerenbroekstraat en Zevekootstraat. Wie nog niet ingeschreven en ook spullen wil verkopen, neemt best contact op via 0471/59.62.29 of gezinsbonderpe@gmail.com.