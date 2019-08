Funrunners organiseren Steenbergjogging met flink wat hoogtemeters KOEN MOREAU

18 augustus 2019

13u45 0 Erpe-Mere Joggingclub Funrunners uit Erpe-Mere organiseert op vrijdag 23 augustus loopwedstrijden voor jong en oud over verschillende afstanden.

Wedstrijdlocatie is het gemeentelijk domein Steenberg dat wekelijks op maandag-, woensdag en vrijdagavond telkens om 19.15 uur fungeert als uitvalsbasis voor liefhebbers van loopschoenen.

Eerste startschot weerklinkt vrijdagavond 23 augustus voor de jeugdreeksen om 19 uur voor afstanden van 400 meter (geboortejaar 2012, 2011 of 2010) en 800 meter (geboortejaar 2009, 2008 of 2007). Om 20 uur starten de reeksen voor 2,5 kilometer, 5 kilometer en 10 kilometer. Een rondje van 2,5 kilometer is goed voor 40 hoogtemeters en volgt het parcours van vorig jaar in omgekeerde richting.

Vooraf inschrijven tegen een verlaagd tarief is mogelijk tot en met dinsdagavond 20 augustus. Kinderen betalen in dat geval niks, volwassenen 6 euro. De dag zelf komt daar maximum 3 euro bij. Meer info en inschrijven: www.funrunners.be.