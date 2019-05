FOTOREPORTAGE. Paardenommegang vele malen groter dan gewone ommegang KOEN MOREAU

30 mei 2019

15u21 0 Erpe-Mere Meer dan honderd paarden en gespannen namen op Onze Lieve Heerhemelvaart deel aan de paardenommegang in Aaigem. In schril contrast stond het aantal deelnemers aan de gewone ommegang ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

Tien jaar geleden namen slechts een dertigtal paarden deel aan de ommegang langsheen de zes Aaigemse kapellen, maar in 2019 is de verhouding volledig omgedraaid. Daardoor mocht pastoor Vinck voor aanvang een honderdtal paarden en gespannen, waaronder ook een ruime delegatie van LRV Erpe-Mere, inzegenen.

Die kregen dit jaar voor het eerst een ruimere ommegang voorgeschoteld. “Vorig jaar telden we ongeveer 150 deelnemers en om die toch iets meer van de streek te tonen voegden we een lus toe langsheen Griet, Ressegembos, Ashage en café ’t Hoefijzer”, vertelt Kristof Van Pamel. Met succes want na de zegening sloten nog zeker een 50-tal laatkomers aan.

Na de paarden kwamen de gewone bedevaarders aan bod. Onder hen Gerrit Liessens. “Ik stap al bijna 50 jaar mee en zien het aantal deelnemers aan de gewone ommegang jaar na jaar krimpen. Jammer, zeker als je weet dat hier na de bouw van de kapellen rond 1874 en de eerste daaropvolgende rondgangen vlot duizend mensen aanwezig waren.”