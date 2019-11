Forse kortingen voor verenigingen die nieuw Cultuurhuis EMotia huren Koen Moreau

08 november 2019

05u55 0 Erpe-Mere Terwijl de werken aan het nieuwe cultuurhuis EMotia de laatste rechte lijn in gaan, werd een bijzonder lijvig verhuurreglement opgebouwd. Het resultaat zijn prijzen die aan de hoge kant liggen, maar ook een heel systeem aan kortingen voor lokale verenigingen en een kwalitatieve infrastructuur.

De grote zaal van het nieuwe cultuurhuis EMotia biedt plaats aan 380 zitplaatsen of 500 staanplaatsen en wordt verhuurd in drie dagblokken voor een prijs van 250 euro tot 750 euro in functie van tijdstip en huurder. “Onze eigen verenigingen en bedrijven genieten van het goedkoopste tarief van 250 euro in de week en 400 euro voor de blokken op vrijdagavond, zaterdag- en zondag”, licht schepen Johan Van Vaerenbergh (CD&V) toe.

Die prijs is fors duurder dan voor gelijkaardige infrastructuur in buurgemeenten. “Maar wie een volledige dag de zaal huurt, betaalt slechts twee dagdelen. Bovendien genieten onze eigen verenigingen eenmaal per jaar 50% korting van het geldende tarief voor maximaal twee aansluitende dagen indien de activiteit in het culturele veld ligt en krijgen ze voorrang bij het reserveren van data.”

Een korte rekensom leert dat een vereniging op die manier voor een zaterdag- en zondagvoorstelling vier dagdelen aan 400 euro betaald, maar daarop 50% korting geniet en dus een finale rekening ontvangt van 800 euro. Een organisator die geen band heeft met Erpe-Mere betaalt voor dezelfde huurperiode 3.000 euro.

Gebruikers zullen dankzij onze ruime foyer, waar mensen in een gezellig kader iets kunnen drinken, de meerprijs in een mum van tijd terugverdienen. Schepen Johan Van Vaerenbergh (CD&V)

Over het prijsverschil met omliggende zalen is schepen Van Vaerenbergh kort. “We doen al extra inspanningen voor onze verenigingen en zonder pretentieus te zijn durf ik ook zeggen dat ons we veel meer zullen aanbieden dan gelijkaardige centra in de buurt. Bovendien kan je in de grote en comfortabele foyer veel makkelijker en meer mensen houden waardoor je heel wat extra kan verdienen op drankverbruik.”

Die extra inkomsten zijn helaas nog onduidelijk aangezien de huurder verplicht moet samenwerken met een concessionaris van De Foyer. Wie dat wordt en tegen welke voorwaarden die zal werken, is nog onduidelijk. Het wordt dus afwachten of verenigingen zich inderdaad profijt doen door te verhuizen naar de cultuurzaal met een grotere capaciteit in plaats van hun huidige weliswaar kleinere locaties. De toekomst zal dat ongetwijfeld uitwijzen.

Andere locaties en zalen waar vandaag zaken worden georganiseerd worden overigens niet helemaal buiten spel gezet. Het reglement stelt duidelijk dat privéfeesten, fuiven en eetfestijnen niet zijn toegestaan in het nieuwe cultuurhuis.