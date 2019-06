Filmpje moet jeugd confronteren met gevaren van spoorlopen: Infrabel trekt in september naar de scholen KOEN MOREAU

08 juni 2019

18u55 5 Erpe-Mere Infrabel werkt aan een filmpje dat de jeugd moet confronteren met de gevaren van spoorlopen. Aan de treinhalte Bambrugge vonden zaterdagnamiddag de opnames plaats. Daarbij werd een fietser aangereden door een goederentrein.

“Omdat in de Denderstreek heel veel spooroverwegen en bijgevolg heel veel spoorlopers zijn, kiezen we bewust voor deze regio”, vertelt Thomas Baeken van spoorbeheerder Infrabel. In tegenstelling tot de feel-good filmpjes van ‘Jeroom Slagboom’ – eveneens grotendeels opgenomen in de streek van Aalst - gaat Infrabel bij haar nieuwe campagne voor een veel confronterende aanpak.

“Een fietser die de slagbomen negeert, wordt hier aangereden door een werktrein van Infrabel. Hulpdiensten arriveren en de reanimatie wordt gestart”, vertelt Baeken. Alles werd opgenomen met 360° camera’s. “Bedoeling is die beelden te gebruiken zodat toeschouwers via ‘virtual reality’ de plaats van de fietser innemen. Het filmpje wordt op 20 juni getoond aan de pers en vanaf september trekken we er mee naar middelbare scholen.”

Een broodnodige actie. “Gedurende de eerste maanden van 2019 registreerden we helaas al 16 ongevallen aan spooroverwegen. In drie daarvan kende het ongeval een dodelijke afloop.” Het meest hallucinante incident vond afgelopen woensdag plaats aan de spooroverweg tussen de Broeder De Saedeleerstraat in Lede. Een vrouw verplaatste daar de signalisatie van een afgesloten spooroverweg, reed vervolgens de overweg op en kwam daar met haar wagen vast te zitten.

Infrabel schakelt met haar filmpjes in onze streek dus een versnelling hoger. Aandachtige kijkers zullen bij de volgende campagne naast agenten van de politiezone Erpe-Mere/Lede en ambulanciers van de Hulpverleningszone Zuid-Oost als figuranten, ook de locatie en straten rond de treinhalte Bambrugge herkennen. “De keuze voor spoorlijn L82 (het scholierenlijntje tussen Burst en Aalst nvdr.) is bewust omdat we hier tijdens het weekend het gewone treinverkeer niet hinderen.” Dat was helaas wel even anders voor het autoverkeer. Omdat de Lindekouter door rioleringswerken is afgesloten moesten automobilisten omrijden langs Burst of Mere. Goed voor een onaangekondigd en niet-bewegwijzerd ommetje van ongeveer vijf kilometer.