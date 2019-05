File door stro op E40 tussen Erpe-Mere en Wetteren KOEN MOREAU

28 mei 2019

22u59 6 Erpe-Mere De doortocht op de E40 autosnelweg door de landelijke gemeenten tussen Erpe-Mere en Wetteren nam dinsdagavond iets meer tijd dan gewoonlijk.

Rond 20.30 uur moest de brandweer ter hoogte van de grens van Oordegem met Westrem de midden- en rechterrijstrook afsluiten doordat er een hoop hooi of stro op de baan lag. Door het langskomende verkeer was dat verspreid over een afstand van een paar honderd meter. De brandweer ruimde alles op.