Fikse geldboete voor hardleerse bestuurder die 26ste snelheidsovertreding begaat Koen Baten

27 juni 2019

16u36 2 Erpe-Mere Christian K. moest zich donderdagmiddag opnieuw voor de rechtbank verantwoorden voor zijn zoveelste snelheidsovertreding in zijn carrière. De man werd in 2017 betrapt op de trajectcontrole aan de E40 in Erpe-Mere waar hij geflitst werd aan een snelheid van 130 in plaats van 120 kilometer per uur.

K. was zeker niet aan zijn proefstuk toe. In het verleden werd hij ook al vijf maal rij-ongeschikt verklaard, maar toch bleef de man maar met zijn voertuig rondrijden. Ook nu stuurde hij spijts verval op het moment van de overtreding. De beklaagde beweerde echter dat hij niet op dat moment aan het stuur zat. “Het was iemand anders, maar ik weet niet meer wie", aldus K.

De politierechter kon weinig met deze verklaring, maar vroeg zich wel nog af of hij zijn voertuig nog ter beschikking had. Daarop verklaarde hij dat zijn voertuig al verkocht was. De zoveelste snelheidsovertreding leverde de man wel een geldboete op van 4.400 euro en zeven maanden rijverbod met alle examens. Hij werd ook opnieuw ongeschikt verklaard.