Fietssnelweg F414 tussen Loskadestraat en Rooseveltlaan krijgt vorm Koen Moreau

18 september 2020

18u45 0 Erpe De verlenging van de fietssnelweg tussen Burst en Aalst werd deze week deels gebetonneerd.

Zware machines zorgen er voor dat een breed comfortabel en veilig fietspad tussen de Loskadestraat en Rooseveltlaan langsheen de E40 en achter de KMO-zone Evenbroekveld weer iets dichter bij komt. Naast het fietspad wordt binnenkort ook nog een wandelpad aangelegd zodat geen conflicten ontstaan tussen de – steeds snellere – fietsers en (recreatieve) wandelaars.

LED-verlichting langsheen het traject zorgt er voor dat zowel fiets- als wandelpad dag en nacht een optimale zichtbaarheid is. “In een volgende fase zal deze fietssnelweg aansluiten via de Lange Ommegangstraat, Grote Zadelweg en Maleveld op de fietstunnel aan het Aalsters Stedelijk Ziekenhuis”, vertelt schepen van Openbare Werken Marleen Lambrecht (CD&V). Bedoeling is dat de nieuwe infrastructuur tegen de jaarwisseling klaar is voor gebruik.

Intussen is er ook een overeenkomst met Infrabel om het pad langs het scholierenlijntje L82 tussen de Oudenaardsesteenweg en Kraaineststraat eveneens te verharden. Op die manier komt er een interessante extra aantakking bij de fietssnelweg. De timing hiervoor is echter nog niet gekend.