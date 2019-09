Fietser van fietspad gemaaid op Oudenaardsesteenweg Koen Moreau

21 september 2019

18u13 9 Erpe-Mere Een wielertoerist is zaterdagnamiddag rond 17.30 uur gewond geraakt bij een aanrijding op de Oudenaardsesteenweg in Erpe-Mere.

De man reed met zijn fiets op het fietspad richting Vijfhuizen toen een wagen naast pitazaak Baba, iets voor de verkeerslichten aan de Bosstraat, een oprit wou opdraaien. Die chauffeur merkte de fietser niet of te laat op waardoor het tot een aanrijding kwam. De onfortuinlijke fietser ging tegen de grond. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis gevoerd. Door het ongeval was de rijstrook richting Vijfhuizen even afgesloten voor het verkeer, maar dat veroorzaakte nauwelijks hinder.