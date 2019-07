Fietser gewond na val of aanrijding langs Oudenaardsesteenweg KOEN MOREAU en FRANK EECKHOUT

13u53 9 Erpe-Mere Een fietser is vrijdagnamiddag rond 13.20 uur gewond geraakt aan het op- en afrittencomplex van de E40 in Erpe-Mere.

De man kwam ten val tegenover de oprit richting Brussel, aan de oprit van de firma Dubo Deuren. Passanten schoten meteen ter hulp. Een ziekenwagen en verschillende politiewagens kwamen ter plaatse. Door het voorval en de aanwezigheid van de hulpdiensten waren tijdelijk twee rijstroken afgesloten voor het verkeer. Het is niet duidelijk of de fietser ten val kwam of werd aangereden door een vrachtwagen die bij Dubo opdraaide. De man werd voor verzorging naar het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst gevoerd.