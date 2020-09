Fietsen gestolen uit stallingen aan station en Sint-Jozefschool Koen Moreau

16 september 2020

16u17 0 Burst/Mere Fietsdieven waren de voorbije dagen actief in zowel Burst als Mere.

Uit de overdekte fietsenstalling aan het station van Burst werd een fiets gestolen en dat gebeurde eveneens uit de fietsstalling naast de Sint-Jozefschool in de Kloosterstraat in Mere. In beide gevallen werd een stevig slot doorgeknipt en achtergelaten.